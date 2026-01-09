Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка Маленькая девочка погибла в результате беспорядков в Иране

Несовершеннолетняя девочка погибла в результате насильственных действий вооруженных бунтовщиков в городе Керманшах на западе Ирана, сообщил ее отец в эфире иранской гостелерадиокомпании. Ее гибель стала следствием волны беспорядков, охвативших страну после начала протестов торговцев и студентов из-за резкого обвала национальной валюты.

Протесты начались 29 декабря 2025 года в центре Тегерана, а 30 декабря к ним присоединились студенты, после чего волнения распространились на большинство крупных городов. С 2 января на улицах стали появляться группы вооруженных неизвестных, что привело к учащению перестрелок между мятежниками и силами правопорядка.

Ранее международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на всей территории Ирана зафиксировано отключение интернета. По данным службы, сбои, затронувшие Тегеран и ряд других городов, произошли на фоне проходящих в стране протестных акций.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что часть протестующих в Иране была подкуплена. По его словам, за организацией массовых выходов граждан стоят «определенные» специальные службы.