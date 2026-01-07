В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране

Часть протестующих в Иране была подкуплена, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, за подготовкой массового выхода граждан стоят «определенные» спецслужбы.

К сожалению, часть из протестующих в Иране купленные. Но их меньшинство. Понятно, что за организацией протестов стоит долгая работа определенных спецслужб. Мне хочется верить, что у иранского народа достаточно мудрости. Они знают, кто для Ирана друг, а кто враг, кому можно доверять, кому нельзя, — заявил Чепа.

Ранее сообщалось, что протестующие в Иране установили контроль над городом Абданан и округом Малекшахи. В своем репортаже телеканал Fox News ссылается на заявление, сделанное Национальным советом сопротивления Ирана (НСРИ). Представитель этой организации назвал произошедшее значительным событием и заявил, что люди на улицах празднуют эту победу.

Однако иранские СМИ опровергли сообщения западных журналистов о захвате протестующими округа Малекшахи. Как передает Tasnim, благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована. При этом уточняется, что один сотрудник органов безопасности погиб.