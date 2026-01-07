В Иране ответили на слухи о захвате протестующими округа Малекшахи Tasnim и Mehr опровергли сообщения о захвате Малекшахи в Иране протестующими

Иранские СМИ опровергли сообщения западных журналистов о захвате протестующими округа Малекшахи. Как передает Tasnim, благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована. При этом уточняется, что один сотрудник органов безопасности погиб.

Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи и после гибели сотрудника безопасности в ходе столкновения с вооруженными лицами <...> ситуация полностью нормализована, — подчеркнул источник издания.

Что касается собрания в городе Абданан, состоявшегося под контролем полиции, оно продлилось примерно до 19:00 (19:30 мск), после чего его участники начали расходиться. По данным Mehr, от них отделилась группа из 250-300 человек, которые занялись вандализмом и поджогами. Благодаря работе силовиков порядок в городе восстановили, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что количество беспорядков в Иране уменьшилось в три раза по сравнению с первыми днями протестов, которые начались в конце декабря 2025 года. На тех разрозненных собраниях, которые все еще происходят, чрезвычайно мало антинародных обученных и грубо действующих групп. Ситуация развивается в сторону полного спокойствия.

До этого разведчики сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации из страны на случай, если силовые структуры не смогут подавить протестные настроения. Его будет сопровождать небольшая группа приближенных, включающая в себя 20 помощников и родственников.