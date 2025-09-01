День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:47

В Петербурге вступил в силу закон о «наливайках»

Петербургские бары включат в специальный реестр в рамках нового закона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге вступил в силу закон о «наливайках», сообщается на сайте городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Теперь заведения, торгующие алкоголем, должны самостоятельно подать заявки для внесения в специальный реестр.

Чтобы получить разрешение на работу в ночное время суток, заведения должны соответствовать семи критериям. Среди них — площадь помещения не менее 50 квадратных метров, отдельный вход с фасадной части здания, две отдельные уборные для посетителей и персонала, а также рабочий штат из пяти человек.

Если заведение не будет соответствовать хотя бы одному из критериев, его исключат из реестра. Бар или ресторан смогут продолжить работу, но с временными ограничениями — с 10:00 до 22:00.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что введенные в Вологодской области почти полные ограничения на продажу алкоголя привели к снижению смертности в регионе. С марта 2025 года горячительные напитки в области по будням можно купить с 12 до 14 часов.

