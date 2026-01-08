Атака США на Венесуэлу
Европейскую страну охватили протесты против политики США в Венесуэле

В Словении прошли протесты против действий США в Венесуэле

Фото: Ye Myo Khant/Keystone Press Agency/Global Look Press
В столице Словении Любляне прошла акция протеста против действий США в Венесуэле и милитаризации Европы, сообщает RT. Участники выразили недовольство действиями стран НАТО, а также тем, что власти убеждают граждан поддерживать увеличение военных расходов на фоне якобы постоянной угрозы.

Наша власть также убеждает нас, что вложения в НАТО и армию отвечают нашим интересам. Но мы хорошо знаем, к чему это ведет, — рассказали организаторы.

Ранее МИД Швейцарии осудил военную операцию США в Венесуэле. По мнению ведомства, действия Вашингтона нарушают международное право, в частности, принцип неприменения силы. Швейцария выразила обеспокоенность тем, что ситуация может создать опасный прецедент.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все цели США в Венесуэле можно было достичь без силового захвата лидера страны Николаса Мадуро. Белорусский глава подчеркнул, что лично информировал американскую сторону о готовности Каракаса к диалогу еще в самом начале развития конфликта.

