Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов

Володин: в Госдуму внесут предложения по совершенствованию миграционной политики

В Государственную думу планируют внести законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX. По его словам, планируется внесение сразу нескольких предложений.

Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, — написал Володин.

Ранее пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщила, что в 2025 году из России было принудительно выдворено более 54 тыс. иностранных граждан за нарушения законодательства. За первые 11 месяцев 2024 года число принудительно выдворенных мигрантов составило 79 тыс. человек.

Сообщалось, что в России планируют ужесточить ответственность для работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов. Разработкой соответствующих законодательных поправок займутся Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности.

До этого появились данные, что с 1 января 2026 года снижена доля иностранных работников в строительной отрасли. Согласно постановлению правительства, новый лимит составляет 50%. Документ также устанавливает обновленные квоты для использования мигрантов в других секторах экономики.

