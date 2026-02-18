Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать

Закон гарантирует пенсионерам сохранение части выплат даже при наличии долгов по кредитам и ЖКУ: часть пенсии защищена от взыскания судебными приставами. Однако процедура взаимодействия с коллекторами и представителями закона имеет свои нюансы. О том, как работает механизм взыскания и какие законные способы существуют для защиты своих средств, — в материале NEWS.ru.

В чем особенности взыскания долгов с пенсионеров

Удержания из доходов пенсионеров производятся на основании судебных решений и исполнительных документов. Под взыскание могут подпадать:

страховая пенсия по старости и инвалидности, а также фиксированная выплата к ней;

накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата.

Как объяснил NEWS.ru доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев, законодательство устанавливает особые правила списания долгов с пенсионеров, которые отличаются от порядка взыскания с других категорий граждан. «Статья 101 закона „Об исполнительном производстве“ содержит перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. К таким выплатам относятся, например, средства, выделяемые на компенсацию проезда и приобретение лекарств, а также пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета», — уточнил эксперт.

Как отметил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, под защитой от удержаний находятся пенсии по потере кормильца и ряд других социальных выплат. В остальных случаях максимальный размер взыскания не может превышать 50% от страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Исключение составляют алименты на несовершеннолетних детей, выплаты в связи со смертью кормильца, а также возмещение вреда здоровью или ущерба от преступления — здесь допустимый порог удержаний достигает 70%

Депутат также напомнил о действии принципа неприкосновенности минимума имущества и сохранения доходов в размере прожиточного минимума (ПМ), необходимых для существования должника и его семьи. «Это значит: если пенсионер не хочет, чтобы у него списывали слишком много, он обращается с заявлением, и тогда с него не будут удерживать больше прожиточного минимума. Если же он желает поскорее расплатиться с долгами и имеет такую возможность, то может не обращаться за этой льготой», — сказал Нилов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как быть с коллекторами при долгах за ЖКУ

Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия с коллекторами. Как рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ напрямую запрещает передачу коллекторским агентствам долгов граждан по жилищно-коммунальным услугам. Поэтому любые требования, поступающие от коллекторов в адрес должника, могут расцениваться как нарушение законодательства.

«Если возникли подобные звонки, будет уместно подготовить жалобу в прокуратуру. Скорее всего, это поможет прекратить незаконное давление», — рассказал Бондарь.

Как пенсионеру защитить пенсию от взыскания

Несмотря на законодательно закрепленную возможность взыскания долгов с пенсионеров, существуют законные способы минимизировать риски утраты значительной части выплат. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«К законным методам сохранения пенсионных средств можно отнести обращение в суд с ходатайством о снижении размера удержаний. Мотивировать свою просьбу следует низким уровнем дохода и необходимостью сохранения прожиточного минимума», — пояснил Палюлин.

Кроме того, пенсионер может оформить специальный банковский счет для зачисления пенсии. Такой счет позволяет исключить автоматическое списание средств без предварительного уведомления владельца, а также упрощает подтверждение происхождения поступающих денег.

Еще одной действенной мерой эксперт назвал заключение с кредитором соглашения о реструктуризации долга, предусматривающего постепенное погашение задолженности небольшими частями.

Также важно своевременно информировать судебных приставов о виде получаемой пенсии и источниках дополнительных доходов. Отдельные виды выплат по закону полностью освобождены от взыскания, и приставы могут не располагать этой информацией в полном объеме, напомнили эксперты.

В свою очередь Дмитрий Бондарь обратил внимание на необходимость системной поддержки пенсионеров. «На мой взгляд, сейчас существует острая потребность во внедрении автоматических субсидий на оплату коммунальных услуг для защиты таких категорий населения, как пенсионеры», — подчеркнул он. По словам собеседника NEWS.ru, переход на беззаявительный порядок предоставления помощи помог бы избежать накопления долгов. Автоматическое взаимодействие между ведомствами в рамках сервиса «Госуслуги» может сделать субсидии и льготы доступнее для незащищенных категорий граждан, — заключил он.

