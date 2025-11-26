Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены в два этапа: с 1 января — на 1,7%, а с 1 октября размер индексации будет определяться для каждого региона отдельно. О том, как эти изменения отразятся на повседневной жизни россиян, — в материале NEWS.ru.

На сколько подорожает «коммуналка» в разных регионах страны

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за ЖКУ на 2026 год. На официальном портале правовой информации опубликован соответствующий документ.

В будущем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться в два этапа. Первое изменение произойдет 1 января, когда средний рост по стране составит 1,7%. Второй этап запланирован на 1 октября, когда размер повышения будет значительно отличаться в зависимости от региона.

Наибольший рост тарифов ожидается в:

• Ставропольском крае — 22%;

• Дагестане — 19,7%;

• Тамбовской области — 17,5%;

• Тюменской области — 17,2%;

• Северной Осетии — 16,3%.

Наименьшее повышение зафиксируют в:

• Хакасии и на Чукотке — по 8%;

• Бурятии и Кировской области — по 8,9%;

• Сахалинской области — 9%.

В Москве предельный рост составит 15%, в Подмосковье — 12,8%. Санкт-Петербург ожидает повышение на 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.

Согласно документу, в некоторых регионах с 1 октября местные власти получат право дополнительно повышать тарифы сверх установленного предела по отдельным городам и районам. Это означает, что в этих субъектах коммунальные платежи могут вырасти существенно сильнее.

Наибольший размер такого дополнительного повышения разрешен в Ставропольском крае (до 21,9%), Пермском крае (до 14,9%), Орловской области (до 14,9%).

Как двойная индексация отразится на потребителях

По словам общественного деятеля, эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, переход от единовременного повышения тарифов с 1 июля к двухэтапной индексации позволяет смягчить нагрузку на население. Вместо резкого скачка граждане столкнутся с постепенным ростом: сначала незначительное повышение на 1,7% в январе, затем более существенное — в октябре.

Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, такой подход не является ухудшением по сравнению с прежней системой, а представляет собой более сбалансированный способ адаптации к требованиям рыночной ситуации. Эксперт также напомнил, что законодательством предусмотрены федеральные лимиты роста тарифов, меры адресной поддержки граждан и механизмы контроля за необоснованным завышением цен.

Различия в региональных коэффициентах индексации Бондарь объяснил необходимостью реализации масштабных инвестиционных программ и срочных ремонтных работ, направленных на предотвращение износа коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ.

По словам замдекана факультета экономики и бизнеса по связям с российскими и международными партнерами Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилавы, для рядовых потребителей, особенно тех, чьи доходы не увеличиваются, двухэтапное повышение тарифов станет серьезной финансовой нагрузкой. Хотя эти средства теоретически должны улучшить состояние коммунальной инфраструктуры, на практике многие семьи ощутят, что траты на жилищно-коммунальные услуги займут существенно большую часть их бюджета, считает собеседник NEWS.ru.

Что делать, если нечем платить за ЖКУ

По словам Бондаря, значительное увеличение сумм в коммунальных квитанциях может стать основанием для получения субсидии. Он также подчеркнул важность контроля качества услуг: при недостаточном нагреве батарей или несоответствии воды установленным нормативам потребители вправе требовать перерасчет.

«В любой ситуации, когда цифры в счетах вызывают сомнения, следует свериться с официальными тарифами вашего региона. Поддержка отрасли должна сочетаться с надежной защитой прав граждан», — заключил эксперт.

Как уточнила в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, право на жилищную субсидию имеет любой россиянин, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе процент от дохода.

«В большинстве субъектов РФ этот порог составляет 22%. Если платеж становится непосильным, необходимо обращаться за государственной поддержкой. Единственное обязательное условие — отсутствие задолженности по ЖКУ», — уточнила парламентарий.

