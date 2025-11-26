День матери
26 ноября 2025 в 21:32

В Иваново разоблачили схему с мусором на миллиарды

Суд взыскал 5,6 млрд рублей с ивановского оператора по обращению с ТКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фрунзенский районный суд Иваново удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 5,6 млрд рублей с регионального оператора по обращению с ТКО, сообщает ТАСС. Ответчиком выступает ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», фактический руководитель которого проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.

Фрунзенский районный суд города Иваново согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 5,6 млрд рублей и обращению судебного акта к немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, с 2021 по 2025 год бизнесмен Владимир Ярченков организовал работу оператора связи через компании, оформленные на его супругу. Впоследствии предприниматель передал не менее 3 млн рублей руководителю регионального департамента ЖКХ. Взятка предназначалась для создания благоприятных условий работы и отсутствия контроля.

Всего незаконные доходы семьи составили 2,6 млрд рублей, а общая стоимость имущества и активов достигла 3 млрд рублей. При этом по установленным тарифам прибыль компании не должна была превышать 100 млн рублей.

Ранее судебные приставы Черемушкинского суда Москвы приступили к принудительному взысканию с пародиста Александра Пескова долга в размере около 13,7 млн рублей. В 2023 году апелляционный суд подтвердил решение о взыскании, но артист его не исполнил. В результате в 2024 и 2025 годах были выданы исполнительные листы и возбуждены соответствующие производства.

