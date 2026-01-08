Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 09:18

Россияне массово устремились за рубеж на новогодние праздники

РИА Новости: интерес россиян к поездкам за границу на Новый год вырос на 48%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спрос российских туристов на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов. В топ-10 стран-лидеров попали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай.

Из них самый динамичный рост спроса показывают Казахстан, Китай и ОАЭ — число бронирований увеличилось более чем в два раза, а также Армения — на 83%, Узбекистан — на 78%, Грузия — на 70%, — отметили аналитики.

Они предположили, что рост спроса на зарубежные путешествия связан с более продолжительными новогодними праздниками, а также со значительным укреплением рубля. Так, средняя стоимость ночи в отелях КНР и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции — на 12%, а в ОАЭ и Таиланде — на 10%.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%. Однако в то же время выросли самостоятельные бронирования. Это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают — квартиры, апартаменты и небольшие частные отели.

