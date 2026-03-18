19 марта — День моряка-подводника: история и традиции праздника

Профессия моряка-подводника во все времена считалась одной из самых сложных, опасных и почетных. Эти люди добровольно выбирают жизнь в замкнутом пространстве, отрезанном от внешнего мира сотнями метров толщи воды, где каждый маневр требует предельной концентрации, а цена ошибки невероятно высока. Днем моряка-подводника 19 марта стало не случайно — эта дата неразрывно связана с официальным рождением нового класса боевых кораблей, которые навсегда изменили облик морских сражений и стратегический баланс сил на планете.

История праздника: указ 1906 года о включении подлодок в состав флота

Начало XX века стало временем бурного технического прогресса, и Российская империя в этом процессе занимала передовые позиции. Важнейшей вехой, с которой официально начинается история подводного флота России, стал указ императора Николая II. 6 марта (а по новому стилю — как раз 19 марта) 1906 года монарх подписал документ, по которому был добавлен новый тип в классификацию судов военного флота — подводные лодки.

До этого момента субмарины находились в неопределенном положении: они числились либо в инженерном ведомстве, либо приписывались к классу миноносцев. После выхода указа в состав флота были официально включены несколько первых подводных лодок — уже известные к тому времени «Дельфин», «Касатка» и «Сом». Именно с этого решения началась системная подготовка кадров, строительство специализированных баз и планомерное развитие нового рода сил.

Однако в советское время традиция широко отмечать эту дату не сложилась. Возродили праздник уже в новой России. Спустя десятилетия, в 1996 году, приказом Главнокомандующего ВМФ РФ эта дата была официально утверждена.

Для каждого, кто связал свою судьбу с глубиной, 19 марта, День моряка-подводника, — достойный повод вспомнить о преемственности поколений и верности присяге.

Первые подводные лодки России

Попытки покорить океанские глубины предпринимались задолго до 1906 года. История подводного флота России помнит «потаенное судно» Ефима Никонова, созданное еще при Петре Великом. Оно должно было плавать под водой и, как мечтал царь, «разбивать корабли». В 1721 году модель испытали в присутствии императора, но после смерти царя работы прекратились.

В XIX веке было несколько примечательных проектов: лодка Карла Шильдера с ракетным вооружением (1834 год), субмарина Ивана Александровского с механическим двигателем (1866 год), подводный аппарат Степана Джевецкого с электродвигателем. Однако настоящий технологический прорыв произошел в начале XX века.

Первой боевой субмариной, принятой на вооружение, стал «Дельфин», спроектированный выдающимся инженером Иваном Бубновым. Лодку построили в столице, Санкт-Петербурге, на Балтийском заводе. Она стала образцом и эталоном для последующих проектов. Именно тогда появились первые подводные лодки в России, способные выполнять реальные боевые задачи.

Во время Русско-японской войны субмарины были переброшены во Владивосток. Само их присутствие в акватории заставляло японское командование проявлять осторожность, ведь противостоять невидимому противнику в те годы было практически невозможно. Восхищаясь первыми подводными лодками в России, современники хвалили героизм экипажей: ведь они работали в условиях тесноты и постоянного риска отравления парами бензина.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Заполярья. Советская подводная лодка «К-21» под командованием Героя Советского Союза Николая Лунина возвращается в пункт базирования в Полярном Мурманской области. Северный флот Фото: Николай Веринчук/РИА Новости

Подводный флот в Великой Отечественной войне

В самое тяжелое для страны время подводный флот проявил себя как одна из наиболее эффективных сил ВМФ. Подводники демонстрировали мужество и профессионализм.

К началу войны в СССР насчитывалось более 200 подводных лодок. С 1941 по 1945 год их экипажи потопили более 200 транспортов и около 100 боевых кораблей врага. Награды получили свыше шести тысяч военных, а 21 из них удостоился звания Героя Советского Союза.

Особые страницы в историю флота вписали два офицера. Магомет Гаджиев, командир дивизиона подводных лодок Северного флота, предложил давать салют из орудия за каждое потопленное судно врага. Ему принадлежат слова: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают». К сожалению, Гаджиев погиб в 1942 году. Однако его имя носит город недалеко от Мурманска, а еще школы и улицы в разных частях страны.

Александр Маринеско в свою очередь вошел в историю благодаря «атаке века». 30 января 1945 года подлодка С-13 торпедировала немецкий лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого находились тысячи немецких военных. А еще через 10 дней экипаж С-13 потопил транспорт «Генерал фон Штойбен».

Выдающиеся подводники, герои России и Советского Союза, придумали тактические приемы, что до сих пор изучаются в военных академиях. Экипажи лодок К-21, С-13, Л-3 стали легендами, а их готовность к самопожертвованию ради победы превратилась в негласный кодекс чести моряка.

Герои-подводники и традиции службы

Служба под водой — это не только техника, но и прежде всего люди. Имена Виктора Лиины, Александра Моисеева и многих других офицеров продолжают список, в котором значатся современные подводники — герои России, удостоенные высших наград за мужество при испытании новой техники и выполнении задач в Мировом океане.

За столетие сложились уникальные традиции праздника моряков-подводников, которые чтут на каждой базе: от Гаджиево до Вилючинска.

Посвящение в подводники. Каждый новичок при первом погружении должен выпить плафон забортной воды, зачерпнутой на глубине, и поцеловать раскачивающуюся кувалду.

Жареный поросенок. Традиция дарить экипажу запеченного поросенка после успешного возвращения из боевого похода зародилась в годы войны и сохраняется по сей день.

Минута молчания. Обязательный ритуал в день праздника — возложение цветов к мемориалам погибшим товарищам, ведь море не прощает ошибок, и память о тех, кто не вернулся из глубин, священна.

В Петербурге, у Адмиралтейских верфей, стоит монумент «100-летие подводных сил России». Там заложена капсула с письмом к будущим поколениям. В нашей стране работают и тематические музеи, где можно побывать на настоящих подлодках: например, Б-413 в калининградском Музее Мирового океана.

Современные атомные подводные лодки

Окончание Второй мировой войны открыло эру атома, кардинально изменившую облик подводного флота. Оснащение субмарин ядерными энергетическими установками позволило им находиться в автономном плавании месяцами, совершать кругосветные переходы без всплытия и действовать в любой точке Мирового океана.

Советский Союз включился в атомную гонку без раскачки — всего через 13 лет после окончания войны на флоте произошла настоящая революция. В 1958 году боевой состав военно-морского флота пополнила первая отечественная атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Этот корабль открыл новую эпоху в истории отечественного судостроения. Темпы наращивания группировки поражали: уже к концу 1960-х годов в строю находилось более 50 атомоходов. А в 1967 году на боевое дежурство заступили первые ракетные подводные крейсеры с баллистическими ракетами. Так, всего за десятилетие СССР создал полноценный атомный подводный флот, способный решать задачи глобального масштаба.

Богатая история подводного флота России пополнилась достижениями таких гигантов, как проект 941 «Акула». Эти подлодки до сих пор остаются самыми большими на планете.

Для сравнения: стандартная длина футбольного поля составляет 105 метров. А длина «Акулы» — 172 метра, то есть в 1,5 раза больше!

Сегодня основу мощи морских стратегических сил составляют современные подводные лодки ВМФ четвертого поколения. Ключевые проекты — два типа субмарин, дополняющих друг друга. Ракетные крейсеры класса «Борей-А» несут межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». А атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», способными поражать как морские, так и береговые цели.

Эти стальные левиафаны оснащены передовыми гидроакустическими комплексами и цифровыми системами управления, что делает их практически неуловимыми для противолодочной обороны вероятного противника.

Как поздравить моряков-подводников

Если среди ваших близких или знакомых есть те, кто носит на кителе знак «Командир подводной лодки» или просто гордится своей причастностью к этому элитному роду войск, обязательно найдите время для теплых слов. Примеры поздравлений смотрите ниже.

Примите искренние поздравления с днем подводника! Желаем вам, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий, а дома всегда ждал надежный причал и любящие сердца. Крепкого здоровья, железного спокойствия и чистой акустики!

С Днем моряка-подводника! Быть частью подводного флота — значит обладать особым складом характера. Желаю стального здоровья, неиссякаемого оптимизма и четкой работы всех механизмов.

С праздником! Пусть каждый поход заканчивается радостной встречей на родном причале!

В семьях потомственных подводников существуют свои традиции: в День ВМФ надевают тельняшки, поднимают Андреевский флаг, собираются за большим столом и поднимают тост за тех, кто в море.

Этот день по праву считается праздником не только для действующих моряков-подводников. К нему имеют самое прямое отношение кораблестроители и инженеры-конструкторы, создающие подводные корабли, специалисты судоремонтных заводов, поддерживающие их в боеготовом состоянии, а также все работники береговых служб и учебных заведений, чей труд обеспечивает надежность и развитие подводных сил страны.

История подводного флота России продолжает писаться каждый день, и в ней появляются новые имена героев.

Весенняя охота в 2026 году: смотрите календарь, сроки открытия по регионам и виды дичи в нашем материале.