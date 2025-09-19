Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 06:39

Российские атомные подлодки успешно поразили цели в Охотском море

Подлодки «Красноярск» и «Омск» провели стрельбы в рамках обучения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» выполнили практические пуски крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» в акватории Охотского моря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Согласно данным объективного контроля, все три ракеты точно поразили морские мишени.

Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями, — заявили в ведомстве.

Стрельбы проводились в рамках командно-штабного учения по защите морских коммуникаций в северной части Тихого океана и побережья Дальневосточного региона. В маневрах было задействовано более 10 кораблей и катеров, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Ранее силы Тихоокеанского флота нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка». Судно обнаружили в заливе Петра Великого в Приморском крае. Операцию поддерживали ветеранские организации моряков-подводников. После недолгого отдыха экипаж снова вернется к работе.

подводные лодки
учения
Охотское море
ракеты
