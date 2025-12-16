Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:07

Верховный суд пошел навстречу матери выжившего в Охотском море россиянина

Верховный суд РФ удовлетворил прошение о смене подсудности дела Михаила Пичугина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд России изменил территориальную подсудность уголовного дела, возбужденного против Михаила Пичугина, дрейфовавшего на лодке-катамаране в Охотском море 67 дней, сообщают «Известия». Соответствующее прошение было направлено по просьбе матери мужчины, которая добивалась рассмотрения в Улан-Удэ.

По версии следствия, в июле 2024 года Пичугин внес неправильные данные о характеристиках подвесного мотора в договор купли-продажи лодки. На основании этого документа судно допустили к эксплуатации. В результате отказа мотора лодка оказалась в бесконтрольном дрейфе, что привело к гибели двух родственников Пичугина.

Ранее мужчина рассказал, что сначала у лодки открутились якоря, затем сломались мотор и весло. По словам россиянина, до выхода из строя мотора на нем успели проплыть около 500 километров. Также у двигателя рассохся клапан, и починить технику в открытом море не удалось.

4 августа братья Михаил и Сергей Пичугины и 15-летний сын последнего отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Шантарских островов в Сахалинской области, чтобы посмотреть на китов. После этого они пропали. 14 октября лодку заметили с рыбацкого судна «Ангел».

Верховный суд
уголовные дела
Россия
Охотское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год
Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.