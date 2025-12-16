Верховный суд пошел навстречу матери выжившего в Охотском море россиянина

Верховный суд России изменил территориальную подсудность уголовного дела, возбужденного против Михаила Пичугина, дрейфовавшего на лодке-катамаране в Охотском море 67 дней, сообщают «Известия». Соответствующее прошение было направлено по просьбе матери мужчины, которая добивалась рассмотрения в Улан-Удэ.

По версии следствия, в июле 2024 года Пичугин внес неправильные данные о характеристиках подвесного мотора в договор купли-продажи лодки. На основании этого документа судно допустили к эксплуатации. В результате отказа мотора лодка оказалась в бесконтрольном дрейфе, что привело к гибели двух родственников Пичугина.

Ранее мужчина рассказал, что сначала у лодки открутились якоря, затем сломались мотор и весло. По словам россиянина, до выхода из строя мотора на нем успели проплыть около 500 километров. Также у двигателя рассохся клапан, и починить технику в открытом море не удалось.

4 августа братья Михаил и Сергей Пичугины и 15-летний сын последнего отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Шантарских островов в Сахалинской области, чтобы посмотреть на китов. После этого они пропали. 14 октября лодку заметили с рыбацкого судна «Ангел».