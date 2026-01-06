Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве

Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве СК возбудил уголовное дело после нападения на девушек в центре Краснодара

Уголовное дело завели против приезжего жителя Краснодара, который устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении 29-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — сообщили там.

Инцидент произошел на улице Красноармейской в центре города. Мужчина, потерпев неудачу при попытке познакомиться в кафе, ворвался в женский туалет, взломал кабинку ножом и начал приставать к посетительнице. Получив отпор, он выволок женщину на улицу и избил ее. Удары пришлись на голову и лицо. В ходе конфликта он ударил пожилую женщину, которая была матерью одной из свидетельниц, после чего скрылся на такси.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями мигрантов на жителей Новосибирска. Региональное управление СК начало проверку по статьям о хулиганстве и покушении на грабеж.