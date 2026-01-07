Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 06:55

Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро

ABC: рэпер Tekashi 6ix9ine оказался в одном СИЗО в Бруклине вместе с Мадуро

Tekashi 6IX9INE (Даниэль Эрнандес) Tekashi 6IX9INE (Даниэль Эрнандес) Фото: WIXTRÃ–M PETER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Дэниел Эрнандес) начал отбывать трехмесячный срок в бруклинском СИЗО, пишет ABC News. За решеткой он оказался в том же учреждении, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Сам Tekashi 6ix9ine уже заявил, что хочет станцевать с венесуэльским лидером.

Он также планирует сыграть с политиком в карты. Помимо главы латиноамериканской страны, в СИЗО уже содержатся рэпер Шон Комбс (Diddy) и Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве топ-менеджера. По данным издания, Эрнандес сам явился для отбытия наказания. Основанием для заключения стало нарушение условий испытательного срока. В июле рэпер признал вину в хранении наркотиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро копирует движения «его танца». За это он назвал его «жестоким парнем». Американский лидер часто танцует под композицию Y.M.C.A., которую исполняет группа Village People.

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо указала, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за события в Венесуэле. Она отметила, что действия американского лидера 3 января изменили историю региона и положили начало освобождению страны.

Николас Мадуро
тюрьмы
музыканты
США
