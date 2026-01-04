Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, доставленные в Нью-Йорк после спецоперации в латиноамериканской стране, могут содержаться в американском изоляторе в Бруклине раздельно, сообщил CNN аналитик по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер. Для них, по его словам, предусмотрены особые меры безопасности.

Оба в Метрополитенском центре задержания будут содержаться в соответствии со специальными административными мерами, им будет обеспечена безопасность, и они, возможно, будут сидеть раздельно друг от друга, — говорится в публикации.

Старший юридический аналитик CNN Эли Хониг добавил, что на защиту Мадуро, обвиняемого в наркопреступлениях, уже претендуют ведущие адвокаты, так как дело является громким и денежным. Вероятно, процесс будет включать в себя «новые аргументы в области конституционного права и международного права», которые некоторые из адвокатов защиты хотели бы иметь возможность представить.

Ранее сообщалось, что Мадуро прибыл в Нью-Йорк. Его кортеж, сопровождаемый бронетехникой и вертолетами, проследовал на территорию Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Очевидцы сопроводили проезд силовиков аплодисментами. После визита в DEA политика должны доставить в следственный изолятор в Бруклине.