Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 06:07

Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме

CNN: Мадуро и его жену могут разместить в изоляторе в США раздельно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Фото: Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, доставленные в Нью-Йорк после спецоперации в латиноамериканской стране, могут содержаться в американском изоляторе в Бруклине раздельно, сообщил CNN аналитик по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер. Для них, по его словам, предусмотрены особые меры безопасности.

Оба в Метрополитенском центре задержания будут содержаться в соответствии со специальными административными мерами, им будет обеспечена безопасность, и они, возможно, будут сидеть раздельно друг от друга, говорится в публикации.

Старший юридический аналитик CNN Эли Хониг добавил, что на защиту Мадуро, обвиняемого в наркопреступлениях, уже претендуют ведущие адвокаты, так как дело является громким и денежным. Вероятно, процесс будет включать в себя «новые аргументы в области конституционного права и международного права», которые некоторые из адвокатов защиты хотели бы иметь возможность представить.

Ранее сообщалось, что Мадуро прибыл в Нью-Йорк. Его кортеж, сопровождаемый бронетехникой и вертолетами, проследовал на территорию Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Очевидцы сопроводили проезд силовиков аплодисментами. После визита в DEA политика должны доставить в следственный изолятор в Бруклине.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA
ВСУ обрушили беспилотники на Губкин в Белгородской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 января
Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 90 БПЛА
ВСУ за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
Пентагон спрогнозировал будущее операции США против Мадуро
Зеленский потребовал присутствия войск Британии и Франции на Украине
Россиянам дали совет, как сохранить фигуру во время новогодних праздников
Российский хоккеист стал звездой матча НХЛ
В Британии назвали новые цели Трампа после Венесуэлы
Гаубицу ВСУ в Запорожской области превратили в металлолом
Верховный суд Венесуэлы назвал фамилию и. о. президента
Отразили две контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 января
Подразделения ВСУ лишились подземных укреплений в Херсонской области
На Украине сочли операцию США в Венесуэле тревожным симптомом
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме
«Это джокер»: на ЗАЭС объяснили важность станции для Украины
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.