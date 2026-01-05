Российская альпинистка нашла в горах камеру со снимками 17-летней давности Альпинистка Ведерникова нашла на пике Ленина камеру со снимками 2008 года

Российская альпинистка Алиса Ведерникова сделала на пике Ленина уникальную находку — она обнаружила фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет. Девушка поделилась этой историей в своих социальных сетях и нашла владелицу камеры.

Фотоаппарат лежал на высоте 4400 метров. Несмотря на то, что сама камера не подлежала восстановлению, карта памяти оказалась рабочей. На ней сохранились снимки и видео 2008 года, на которых запечатлена группа молодых альпинистов.

Последние снимки были сделаны на пике Ленина 22 апреля 2008 года. 17 лет фотоаппарат лежал в горах. Мне было в это время 7 лет, — написала в соцсетях альпинистка.

Пост Ведерникова выложила, чтобы найти хозяев камеры и вернуть им утерянные воспоминания. Однако девушка не надеялась, что изображенные на кадрах альпинисты все еще живы.

Публикация стала вирусной, собрав десятки тысяч реакций, и уже через несколько часов в комментариях откликнулась хозяйка камеры — иранка Парасту Абришами, профессиональный альпинист и гид. Она рассказала, что потеряла фотоаппарат во время чрезвычайного происшествия на склоне пика Ленина в 2008 году и была потрясена этой находкой.

