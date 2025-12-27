Новый год — 2026
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В горах Казахстана один альпинист погиб, еще двое пропали без вести, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, причиной стал сход лавины.

По данным источника, группа из трех человек 24 декабря отправилась к вершине Пик Тянь-Шань (также известной как Пик Локомотив) в Алма-Атинской области. В ночь на 26 декабря связь с ними прервалась, после чего родственники обратились в службу спасения.

На высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело одного из альпинистов, которое уже спустили вниз. Поиски двух оставшихся членов группы продолжаются. Спасатели не исключают, что их могло унести лавиной. Национальный состав группы уточняется, включая вопрос о возможном присутствии в ней граждан России.

Ранее четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах Греции после схода лавины. Тела всех участников группы обнаружили во время поисково-спасательной операции в пятницу, 26 декабря.

До этого на южном побережье Тенерифе мощная волна смыла группу туристов, в результате чего погибли как минимум четыре человека, включая граждан Италии, Словакии и Румынии. Одну пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

