27 декабря 2025 в 09:07

Четыре туриста погибли в горах под снежной лавиной

Четыре туриста погибли после схода лавины в Вардусских горах Греции

Полиция Греции Полиция Греции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах Греции после схода лавины, сообщает издание «Катимерини». Тела всех участников группы обнаружили во время поисково-спасательной операции в пятницу, 26 декабря.

В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста, — говорится в статье.

Трое мужчин пропали поздно вечером 25 декабря, когда поднимались от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас высотой 2495 метров. Родственники сообщили о пропаже, когда они перестали выходить на связь. Четвертая погибшая — женщина около 35 лет, предположительно, подруга одного из туристов.

Поисковая операция началась ранним утром, в ней использовали дроны и собак. Спасатели отмечают, что двое из погибших были опытными альпинистами, однако район восхождения отличался сложным рельефом, а погодные условия были крайне неблагоприятными.

Ранее на южном побережье Тенерифе мощная волна смыла группу туристов, в результате чего погибли как минимум четыре человека, включая граждан Италии, Словакии и Румынии. Одну пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

