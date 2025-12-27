Четыре туриста погибли в горах под снежной лавиной

Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах Греции после схода лавины, сообщает издание «Катимерини». Тела всех участников группы обнаружили во время поисково-спасательной операции в пятницу, 26 декабря.

В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста, — говорится в статье.

Трое мужчин пропали поздно вечером 25 декабря, когда поднимались от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас высотой 2495 метров. Родственники сообщили о пропаже, когда они перестали выходить на связь. Четвертая погибшая — женщина около 35 лет, предположительно, подруга одного из туристов.

Поисковая операция началась ранним утром, в ней использовали дроны и собак. Спасатели отмечают, что двое из погибших были опытными альпинистами, однако район восхождения отличался сложным рельефом, а погодные условия были крайне неблагоприятными.

