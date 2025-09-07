Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 10:01

Раскрыта судьба пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста

Mash: пропавшего белорусского туриста нашли мертвым на Эльбрусе

Фото: t.me/mchskbr*

Тело туриста из Белоруссии нашли на высоте 2800 метров на Эльбрусе, сообщает Telegram-канал Mash. Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе.

Мужчина не регистрировался у спасателей перед восхождением и перестал выходить на связь 3 сентября. В поисках участвовали 19 сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и специалисты центра «Лидер».

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе пропал белорусский альпинист. Он прибыл в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на горную вершину Терсколак. Когда от мужчины не было вестей четыре дня, его отец обратился в местное МЧС с просьбой о помощи.

До этого стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров.

