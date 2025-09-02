Операция по спасению Наговициной получила новый статус

Операция по спасению застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке, сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов. По его словам, в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров. Все видеоматериалы осмотра передадут сыну спортсменки.

К сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт, — написал он.

До этого стало известно, что Наговицина перед началом восхождения подписала соответствующий юридический документ. Расписка снимает ответственность с турфирмы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, произошедшей не по вине компании.

Ранее альпинист Александр Пятницин рассказал, как трое гидов отказались сопровождать Наговицину из-за ее низкого уровня подготовки. Несмотря на эти запреты, женщина самостоятельно собрала новую команду для восхождения, которая оказалась неслаженной.