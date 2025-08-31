Наговицына подписывала снимающую ответственность с турфирмы расписку Наговицына подписывала документ о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП

Российская альпинистка Наталья Наговицына, оказавшаяся в ловушке на пике Победы, перед началом восхождения подписала соответствующий юридический документ. Расписка снимает ответственность с турфирмы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, произошедшей не по вине компании, сообщает издание «Известия», имеющее в своем распоряжении копию данного документа.

Согласно тексту расписки, альпинистка полностью принимала на себя все риски, связанные с восхождением. В частности, она брала ответственность за состояние здоровья, адекватность своих действий и личную безопасность.

Кроме того, в документе четко указано, что участница экспедиции отказывается от любых материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам. Альпинистка была осведомлена о высоких рисках своего путешествия.

Инцидент с Наговицыной произошел 12 августа, когда она получила травму на критической высоте в семь тысяч метров. С тех пор специалисты предприняли несколько попыток по спасению женщины, но 23 августа было объявлено о завершении операции.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наговицына не может спуститься самостоятельно из-за перелома ноги. По его словам, в данных случаях необходимо учитывать болевой порог человека.