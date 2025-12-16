Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной

Певица Лариса Долина собственноручно оформила расписку о получении 1 млн рублей от Полины Лурье, заявил адвокат покупательницы недвижимости. По его словам, в тот момент артистка ни с кем не вела телефонных переговоров, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова потребовала закрыть основную часть судебного производства по жалобе, сославшись на предоставленные ею медицинские экспертизы. В удовлетворении данного ходатайства ей было отказано. Как отметил представитель Генеральной прокуратуры, открытый характер слушаний будет способствовать объективности процесса.

Кроме того, стало известно, что Долина не явилась в Верховный суд, где слушается жалоба покупательницы ее квартиры в Хамовниках. Интересы певицы в заседании защищает ее адвокат, а сама Лурье присутствовала в судебном зале.

Также суд первой инстанции отказал покупательнице жилья народной артистки России во взыскании убытков с певицы. Поясняется, что денежные средства попали к мошенникам, и она вправе требовать возмещения именно с данных лиц.