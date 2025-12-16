Адвокат Долиной предъявила суду одно требование

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова потребовала закрыть значительную часть судебного разбирательства по жалобе на основании предоставленных ею медицинских заключений, сообщил корреспондент NEWS.ru. В этой просьбе ей было отказано. Открытость процесса поспособствует его справедливости, отметил представитель Генпрокуратуры.

Полагаю, что открытость и гласность по данному судебному заседанию будет способствовать справедливому судебному разбирательству, — сказал прокурор в ответ на просьбу Пуховой.

Ранее стало известно, что защита Долиной направила возражения на жалобу истца Полины Лурье по делу о квартире в центре столицы. Документ, подготовленный адвокатом певицы, поступил в судебный состав, занимающийся семейными спорами.

Кроме того, Международная ассоциация юристов и консультантов вступила в судебный процесс певицы, касающийся продажи жилья. Специалисты данной организации пришли к выводу, что судебные инстанции допустили серьезное процессуальное нарушение и не списали полагающиеся средства с артистки.