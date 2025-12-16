Новый год-2026
16 декабря 2025 в 04:52

Юристы нашли грубую судебную ошибку в деле Долиной

Международная ассоциация юристов нашла грубую ошибку суда по делу Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов вмешалась в дело певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры, передает «Коммерсант». Ее эксперты пришли к заключению, что суды допустили грубую процессуальную ошибку и не списали деньги с артистки.

Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю, — сказано в сообщении.

По мнению правозащитников, нижестоящие инстанции нарушили фундаментальный принцип реституции. Теперь этот правовой вопрос будет рассматривать гражданская коллегия Верховного суда России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что сцены с Долиной следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». По словам главы ФПБК, артистке нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Бородин уверен, что показ картины со звездой будет означать, что скандал с недвижимостью никак не отразился на ее карьере.

