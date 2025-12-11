Сцены с Долиной предложили вырезать из одного фильма Глава ФПБК призвал вырезать сцены с Долиной из «Невероятных приключений Шурика»

Сцены с певицей Ларисой Долиной следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика», считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. В противном случае он намерен требовать снятия новогодней комедии с эфира 31 декабря, сообщает «Газета.Ru».

Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее, — подчеркнул Бородин.

По словам главы ФПБК, певице нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Бородин уверен, что показ фильма с Долиной будет означать, что скандал с продажей и возвращением квартиры никак не сказался на ее карьере. Он намерен обратиться в Минкультуры и другие ведомства.

Ранее певица Слава заявила, что Долина могла бы просто отдать квартиру Полине Лурье, которая пострадала от мошенников при схеме с продажей жилья. Исполнительница после интервью коллеги по цеху на Первом канале усомнилась, что та вернет жертве аферистов миллионы.