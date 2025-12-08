Певица Слава пришла в ужас от откровений Долиной и «плюнула» на нее

Певица Лариса Долина могла бы просто отдать квартиру Полине Лурье, заявила исполнительница Слава. Так артистка прокомментировала исповедь коллеги по цеху в эфире шоу «Пусть говорят». Певица в Instagram (деятельность в РФ запрещена) усомнилась, что Долина вернет миллионы пострадавшей от мошенников женщине.

А можно просто квартиру отдать? Малахова с Киркоровым показать еще раз из больнички. Тьфу, — возмутилась Слава.

Певица убеждена, что интервью Долиной — не больше чем шоу. Сама Слава считает себя пострадавшей от действий коллеги. Исполнительница выставила на продажу две квартиры, но из-за «кейса Долиной» покупатели не рискуют сотрудничать со знаменитостями. Люди опасаются, что звезды пойдут в суд и потребуют признать сделки недействительными. При этом певица обещала вернуть Лурье 112 млн рублей.

Ранее адвокат Светлана Свириденко прояснила ситуацию с делом Долиной. По словам правозащитницы, певица не направляла новых предложений по урегулированию спора покупательнице ее квартиры Полине Лурье после выхода интервью на Первом канале.