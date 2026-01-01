Новый год — 2026
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина

Мема: атака ВСУ на резиденцию Путина могла привести к ядерной войне

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ядерной войне, заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Он отметил, что в ответ на это Москва имеет право принять любые меры в рамках международного права, которые сочтет необходимыми.

Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну, — заявил он.

В ночь на 29 декабря украинские военные предприняли попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента России в Новгородской области. По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для этого было использовано 91 беспилотное воздушное средство, и все они были сбиты.

Лавров также отметил, что переговорная позиция России будет пересмотрена после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина. По его словам, Москва изменит требования к урегулированию конфликта, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.

