01 января 2026 в 13:49

Тарасова назвала главное событие года в фигурном катании

Тарасова назвала чемпионат России по фигурному катанию главным событием года

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самым ярким событием года в фигурном катании стал чемпионат России, прошедший в Санкт-Петербурге, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС. Она отметила высокий уровень участников и уникальность турнира: по ее словам, подобного чемпионата с участниками такого класса не было даже на мировом уровне.

Что стало самым ярким событием года? Чемпионат России. <...> Я плакала от счастья на соревнованиях, что у нас такое есть и будет. <...> Я рада, что дожила до этих дней, — призналась Тарасова.

Заслуженный тренер также подчеркнула, что уровень спортсменов позволял рассматривать практически любого из них как кандидата для выступлений на крупнейших международных стартах. Чемпионат России по фигурному катанию проходил с 18 по 21 декабря.

Ранее Тарасова назвала самым надоевшим вопросом года для себя сравнение популярности футбола и фигурного катания. Заслуженный тренер призналась, что журналисты постоянно спрашивают об этой, по ее мнению, бестолковой теме, которую все уже давно поняли.

Татьяна Тарасова
чемпионаты
спортсмены
россияне
