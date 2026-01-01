«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным Володин: Зеленский и западные политики виновны в теракте под Херсоном

Президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за теракт, унесший жизнь 24 человек в Херсонской области во время празднования Нового года, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на руках политика и европейских спонсоров «кровь невинно убитых людей».

Киевский режим нанес намеренный удар по гостинице и кафе, где собрались мирные граждане. На руках Зеленского и его европейских спонсоров кровь невинно убитых людей, — написал Володин.

Председатель Госдумы также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Подобные преступления можно остановить лишь достигнув целей спецоперации, добавил Володин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила организаторов атаки беспилотников на Херсонскую область с гестаповцами, заявив, что они являются садистами и военными преступниками. Она подчеркнула, что никто из них не избежит ответственности, а все причастные к ударам по мирным жителям будут найдены.