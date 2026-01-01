Новый год — 2026
01 января 2026 в 14:16

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прозвучали сирены после серии взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Харькове прогремели взрывы и объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное». По данным источника, сирены звучат в отдельных районах Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Ранее три беспилотника ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. В результате удара, по предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребенка, более 50 мирных жителей получили ранения. Один из дронов нес зажигательную смесь.

На произошедшее отреагировал депутат Госдумы Андрей Колесник, заявив, что ответ России на удар по Хорлам будет жестоким. Политик предположил, что будут уничтожены все опорные пункты и места дислокации ВСУ вдоль реки, а также нанесены удары по критической инфраструктуре в Херсоне, которую, по его словам, прежде «берегли».

Позднее российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, и местам дислокации подразделений ВСУ. Целями также стали склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. По данным Минобороны, всего было поражено 154 объекта в разных районах.

