27 декабря 2025 в 12:03

ВС России разбили большой цех по производству ракет ВСУ

ВС РФ уничтожили цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове

Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России поразили цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, большой цех располагался на машиностроительном заводе в Харькове. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На Харьковском направлении ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что российской армии удалось взломать линию обороны, созданную ВСУ еще в 2014 году. Он отметил, что бойцы ВС РФ используют удобные для маскировки и укрытий подвалы, а вот противник вынужден сидеть в «полевых норах».

До этого стало известно, что военнослужащие группировки «Днепр» в зоне своей ответственности ликвидировали более 60 украинских солдат за сутки. Как уточнил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, боестолкновения произошли в населенных пунктах ДНР и Запорожской области.

