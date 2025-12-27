«Это случилось»: Сладков объявил об огромном успехе ВС России в зоне СВО Военкор Сладков: ВС России взломали линию обороны ВСУ, созданную в 2014 году

Военнослужащим Вооруженных сил России удалось взломать линию обороны, созданную ВСУ еще в 2014 году, заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, российские бойцы используют удобные для маскировки и укрытий подвалы, а вот противник вынужден сидеть в «полевых норах».

Мы в удобных для маскировки и укрытий подвалах, враг — в полевых норах. Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года, взломана российской армией. Так должно было случиться, и это случилось, — подчеркнул военкор.

Он отметил, что украинские солдаты сейчас активно отступают на Красноармейском и Димитровском направлениях в сторону Днепра, оказываясь в поле. В связи с этим ВС РФ не теряют возможность занять наиболее выгодные позиции, резюмировал Сладков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки «Днепр» в зоне своей ответственности ликвидировали более 60 бойцов ВСУ за сутки. Боестолкновения произошли в населенных пунктах ДНР и Запорожской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в январе возможна «генеральная битва» за стратегически важные города Донбасса. По его словам, продолжительность предполагаемых боев в этом районе будет определяться количеством переброшенных солдат ВСУ.