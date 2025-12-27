Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье

Военнослужащие российской группировки «Днепр» в зоне своей ответственности ликвидировали более 60 бойцов ВСУ за сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, которые передает ТАСС, боестолкновения произошли в населенных пунктах ДНР и Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение [ВСУ] в районах Орехова, Лукьяновского, Григоровки, Новояковлевки и Степногорска, — подчеркнул Кодрян.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 10 автомобилей, одно артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Помимо всего прочего, украинская армия лишилась двух складов боеприпасов и трех складов материальных средств, резюмировал начальник пресс-центра.

Ранее командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай рассказал, что в ходе освобождения села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили мобильные телефоны со взрывными устройствами. Подобные ловушки опасны как для военнослужащих, так и для вернувшихся в населенный пункт мирных жителей, объяснил он.

До этого стало известно, что российские добровольцы активно развивают технологии массированных атак с использованием БПЛА. Так, специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ занимаются модернизацией поступающей техники для эффективного противодействия противнику. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.