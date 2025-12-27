ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области Комвзода Самурай: в селе Косовцево после ухода ВСУ нашли заминированные телефоны

В ходе освобождения села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили мобильные телефоны со взрывными устройствами, рассказал РИА Новости командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай. Он отметил, что подобные ловушки опасны как для военнослужащих, так и для вернувшихся в населенный пункт мирных жителей.

Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован <…>, телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо, — пояснил Самурай.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят расследование после получения информации о потере командного пункта в Гуляйполе. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась в Сети: на кадрах видно, что украинские бойцы оставили на месте ноутбуки с ценной информацией, телефоны и карты, что недопустимо.

Позже военный блогер Юрий Подоляка отмечал, что занятие российскими военнослужащими штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах украинской армии. Подоляка также обратил внимание, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба.