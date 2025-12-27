Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:57

ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области

Комвзода Самурай: в селе Косовцево после ухода ВСУ нашли заминированные телефоны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ходе освобождения села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили мобильные телефоны со взрывными устройствами, рассказал РИА Новости командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай. Он отметил, что подобные ловушки опасны как для военнослужащих, так и для вернувшихся в населенный пункт мирных жителей.

Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован <…>, телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо,пояснил Самурай.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят расследование после получения информации о потере командного пункта в Гуляйполе. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась в Сети: на кадрах видно, что украинские бойцы оставили на месте ноутбуки с ценной информацией, телефоны и карты, что недопустимо.

Позже военный блогер Юрий Подоляка отмечал, что занятие российскими военнослужащими штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах украинской армии. Подоляка также обратил внимание, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба.

Запорожская область
ВС РФ
минирование
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.