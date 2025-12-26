Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 05:09

В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины проводят расследование после получения информации о потере командного пункта в Гуляйполе, заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин. По его словам, речь идет о видеозаписи, которая распространилась в Сети: на кадрах видно, что украинские бойцы оставили на месте ноутбуки с ценной информацией, телефоны и карты, что недопустимо.

По результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к упомянутым событиям, — констатировал он.

Волошин добавил, что сейчас над этим вопросом работают представители соответствующих компетентных органов. Если проверка подтвердит потерю контроля над пунктом, правоохранители откроют уголовное дело.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что в районе Запорожья находится крупная группировка войск ВСУ, которая готовится к наступлению и по разным подсчетам насчитывает до 40 тыс. человек. Он уточнил, что продвижение российских войск на этом направлении пока не имеет ударного характера.

Также Балицкий рассказал, что российские войска уничтожили подземные бетонные укрепления Вооруженных сил Украины в Гуляйполе. Группировка войск «Днепр» продолжает наступление на Ореховском направлении, добавил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ
военные
Украина
ВС РФ
