ВСУ остались без подземных укреплений в Гуляйполе

Российские войска уничтожили подземные бетонные укрепления Вооруженных сил Украины в Гуляйполе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, группировка войск «Днепр» продолжает наступление на Ореховском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе. Бетонные укрепления, которые находятся глубоко под землей, противник выстраивал несколько лет, оборудовал коммуникации. Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, все это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией, — написал Балицкий.

По словам губернатора, взятие Гуляйполя создаст условия для освобождения всей Запорожской области. Он также подчеркнул, что региональные власти готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных населенных пунктов.

Ранее Балицкий отмечал, что в районе Запорожья находится крупная группировка войск ВСУ, которая готовится к наступлению и по разным подсчетам насчитывает до 40 тысяч человек. По его словам, продвижение российских войск на этом направлении пока не имеет ударного характера.