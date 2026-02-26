Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя

Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Свень — Транспортная в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате удара БПЛА был ранен мирный житель. Пострадавший — сотрудник производственной компании.

Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолетного типа. <…> К сожалению, ранен сотрудник производственной компании, — говорится в сообщении.

Как уточнил Богомаз, в результате удара повреждения получили производственное помещение и ангар. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. На месте атаки работают экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе. По его словам, в результате пострадал мужчина, его срочно доставили в больницу.

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что чем хуже складывается ситуация для ВСУ, тем чаще они наносят удары по мирным жителям. По ее словам, масштабы нарушений украинской армии ужасают.