Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:14

Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали поселок Свень — Транспортная в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате удара БПЛА был ранен мирный житель. Пострадавший — сотрудник производственной компании.

Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолетного типа. <…> К сожалению, ранен сотрудник производственной компании, — говорится в сообщении.

Как уточнил Богомаз, в результате удара повреждения получили производственное помещение и ангар. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. На месте атаки работают экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе. По его словам, в результате пострадал мужчина, его срочно доставили в больницу.

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что чем хуже складывается ситуация для ВСУ, тем чаще они наносят удары по мирным жителям. По ее словам, масштабы нарушений украинской армии ужасают.

Брянская область
Александр Богомаз
ВСУ
раненые
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
