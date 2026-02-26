Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:26

Алиев: антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые передает Report, Баку необходимо было добиться справедливости на международной арене и обличить военные преступления Армении, и это удалось сделать.

Нам нужно было добиться признания справедливости нашей позиции на международной арене, в том числе донести информацию о военных преступлениях Армянского государства. Нам нужно было донести правду о Ходжалинском геноциде, и мы это сделали, — сказал Алиев.

Глава государства обратил внимание на то, что за последние годы многие международные организации приняли решения и резолюции в поддержку позиции Азербайджана. По его словам, именно на этом базируется правовая основа урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Армения
ходжалы
Алиев: антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы
