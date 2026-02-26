Алиев: антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы

Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые передает Report, Баку необходимо было добиться справедливости на международной арене и обличить военные преступления Армении, и это удалось сделать.

Нам нужно было добиться признания справедливости нашей позиции на международной арене, в том числе донести информацию о военных преступлениях Армянского государства. Нам нужно было донести правду о Ходжалинском геноциде, и мы это сделали, — сказал Алиев.

Глава государства обратил внимание на то, что за последние годы многие международные организации приняли решения и резолюции в поддержку позиции Азербайджана. По его словам, именно на этом базируется правовая основа урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.