Алиев: совершившие Ходжалинский геноцид бандиты ответили перед судом

Виновные в Ходжалинском геноциде, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, понесли заслуженное наказание, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. Как передает Report, глава государства отметил, что ведущие мировые державы и международные организации в свое время проявляли безразличие к этой трагедии.

Еще раз хочу отметить, они пытались скрыть это кровавое преступление. <...> Наконец, последним шагом стал проведенный недавно в Баку судебный процесс над военными преступниками. Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом, — сказал президент.

Ранее Алиев заявил, что его страна кардинально изменилась и больше не является той уязвимой республикой, какой была три десятилетия назад, Современный Азербайджан превратился в мощное государство, способное дать отпор любой угрозе, сказал президент. Он добавил, что благодаря возросшей силе и потенциалу, ни у кого не возникнет желания совершать провокации против государства.