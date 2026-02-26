Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:07

Алиев: совершившие Ходжалинский геноцид бандиты ответили перед судом

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Виновные в Ходжалинском геноциде, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, понесли заслуженное наказание, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. Как передает Report, глава государства отметил, что ведущие мировые державы и международные организации в свое время проявляли безразличие к этой трагедии.

Еще раз хочу отметить, они пытались скрыть это кровавое преступление. <...> Наконец, последним шагом стал проведенный недавно в Баку судебный процесс над военными преступниками. Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом, — сказал президент.

Ранее Алиев заявил, что его страна кардинально изменилась и больше не является той уязвимой республикой, какой была три десятилетия назад, Современный Азербайджан превратился в мощное государство, способное дать отпор любой угрозе, сказал президент. Он добавил, что благодаря возросшей силе и потенциалу, ни у кого не возникнет желания совершать провокации против государства.

геноцид
Азербайджан
Ильхам Алиев
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.