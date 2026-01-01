Новый год — 2026
01 января 2026 в 15:37

«Остались только силуэты»: Сальдо рассказал о последствиях удара по Хорлам

Сальдо: тела погибших после удара ВСУ по Хорлам почти полностью сгорели

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Тела мирных жителей, погибших при атаке беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, практически полностью сгорели, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, повреждения напоминали последствия ядерного удара.

Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара — остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов, — сказал Сальдо.

По данным властей, по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. Число жертв атаки превысило 24 человека. В медицинские учреждения доставили 13 пострадавших, среди них двое детей. Как уточнил Сальдо, в одном из беспилотников находилась зажигательная смесь. По его словам, аналогичные смеси также использовались для поджогов полей.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Крыма Владимир Резанов назвал атаку ВСУ на Хорлы преступлением против человечества. Он также подчеркнул, что виновные в трагедии будут наказаны: произошедшее рассмотрит трибунал.

