Угроза атаки дронов объявлена в российском регионе В пяти муниципалитетах Липецкой области была объявлена угроза атаки дронов

На территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. В зону угрозы вошли город Елец, а также четыре муниципальных образования: Елецкое, Долгоруковское, Становлянское и Измалковское.

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что шесть граждан, пострадавших во время атаки украинских беспилотников на Хорлы, были направлены на лечение в крымские медицинские учреждения. По его информации, остальные раненые были размещены в больницах трех районов. Люди, получившие легкие травмы, уже выписаны.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях после атаки ВСУ на хутор Фонов. По его словам, в пяти жилых домах повреждено остекление. Несмотря на удар в новогоднюю ночь, обошлось без пострадавших.

Также в результате атаки на Туапсе пострадали несколько зданий. Повреждения получили Морской кадетский корпус, психдиспансер и гидрометеорологический техникум. Упавшие дроны повредили кровлю и остекление.