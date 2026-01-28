Вместо нар — подарки: изнасиловавшие ребенка дети мигрантов до сих пор в РФ

Летом всю Россию потрясло громкое преступление: в Калужской области два школьника-мигранта надругались над четырехлетней девочкой. После этого жители боялись водить детей в местную школу и выпускать на улицу. Родителей подозреваемых задержали, дело взяли на контроль в центральном аппарате СК. Спустя полгода дело дошло до суда. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно об изнасиловании 4-летней девочки семьей мигрантов

Чудовищное преступление произошло в июле 2025 года. По версии Следственного комитета, в середине рабочего дня во дворе жилого дома в деревне Кривское дети мигрантов 9 и 11 лет изнасиловали четырехлетнюю девочку, которая вместе с отцом гуляла на детской площадке.

«Папа сидел на лавке, его отвлек кто-то из соседей, и папа перестал смотреть на дочку. К нему подбежали дети с криками: „Там два мальчика делают с вашей девочкой нехорошее!“ Он побежал туда, раскидал насильников и забрал своего кричащего ребенка. Кто-то уже вызвал полицию и скорую», — написала в своем канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Жительница деревни Ирина рассказывала NEWS.ru, что дети надругались над девочкой в бельевой сушилке, расположенной на одной из улиц. Это круглое кирпичное сооружение без крыши. В центре стоит столб, от которого идут веревки к периметру стен. Это сооружение находится рядом с детской площадкой, многие дети любят там играть.

«Возможно, малолетние преступники просто позвали девочку, а когда она подошла, оглушили. Когда папа к ней подбежал, она плакала», — уточняла Ирина.

Местные жители жаловались в беседе с NEWS.ru, что давно бьют тревогу из-за беспредела мигрантов. По словам жительницы деревни Ольги, зимой один из них учился в первом классе. «Он рассказывал детям, что изнасилует их матерей и так нужно поступать со всеми русскими женщинами. В школе затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы. Люди боялись за свою безопасность», — отметила Ольга.

Она сообщила, что в феврале мальчика отчислили из школы, а родителям вернули документы. Привлекать сотрудников службы опеки не стали. Местные жители решили, что семейство вернулось на родину, но этого не произошло.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, а их родители задержаны. Выяснилось, что семьи граждан Таджикистана находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания.

Как продвигается расследование изнасилования девочки мигрантами

Расследование уголовного дела в отношении родителей мигрантов завершилось сегодня, 28 января, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

«В ходе расследования установлено, что их законные представители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию, применяли к детям физическое насилие и недопустимые способы воспитания», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Отмечается, что доказательства преступления собраны, проведены психиатрические экспертизы, изучены условия жизни и воспитания детей, причины и условия, способствовавшие совершению ими преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что стало с детьми, надругавшимися над девочкой в Калужской области

Накануне в СМИ и Telegram-каналах распространилась информация, что надругавшиеся над четырехлетней девочкой дети продолжают ходить в ту же школу, но уже из детского дома. Согласно этим сведениям, родители боятся за своих детей, которые обучаются в учреждении. Однако эту информацию опровергли в областном СКР.

«Никто из них в школу не возвращается», — сказал представитель регионального следственного комитета местным журналистам.

Он добавил, что один из фигурантов был отчислен из образовательного учреждения еще в феврале 2025 года, до инцидента, а второй — после. Также в СКР отметили, что в деле о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей фигурирует четыре человека. Три родителя изначально не имели вида на жительство в России, одного лишили гражданства в ходе следствия. Факт отчисления детей из школы подтвердила NEWS.ru местная жительница Полина.

«Эти дети в школу не ходят со времен этих событий. В деревне нет ни этих детей, ни их родителей. Они вроде ждут суда в каком-то временном месте содержания мигрантов. Все спокойно. Просто в ожидании, какое же будет наказание за такое [преступление]», — сказала она.

Эту же информацию в беседе с NEWS.ru подтвердила еще одна жительница деревни Кривское — Ольга. «В кривскую школу эти дети не ходят. Они в приюте — или как это называется — и учатся где-то там. Никуда их не выдворили», — сказала девушка.

Какое наказание ждет семьи надругавшихся над девочкой

Депутаты Госдумы от КПРФ направили обращение к руководителю СКР Александру Бастрыкину, губернатору Калужской области Владиславу Шапше и прокурору региона Константину Жилякову. В нем они задались вопросом о том, почему семьи насильников до сих пор не депортированы.

«Причина, по которой семьи еще не выдворили из России, в запуске процедуры прекращения гражданства у родителей и привлечении их к уголовной ответственности, пояснил в беседе с NEWS.ru депутат Михаил Матвеев. По его словам, пока идут следственные действия, связанные с уголовным делом в отношении родителей, детей без взрослых не могут депортировать. Сейчас они находятся в детском доме, подтвердил парламентарий.

«В конечном итоге их, конечно, депортируют. А на вопрос о том, как получилось, что на Новый год этим детям вручали подарки, ответили: „Что поделать, всем вручали, мы же не можем их вывести и сказать, а вам не дадим. Что мы будем мелочиться“. Позиция социальных органов была такая», — пояснил он.

Матвеев также добавил, что законодательство позволяет потерпевшей семье подавать гражданский иск и требовать компенсацию морального вреда у семьи иностранцев. Однако велика вероятность, что у мигрантов нет таких денежных средств. Посадить детей в колонию и взыскивать ущерб как с осужденных также не представляется возможным, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, отметил депутат.

«Семье на 50 лет будет закрыт въезд в Россию», — резюмировал парламентарий.

