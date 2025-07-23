Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов

В деревне Кривское Калужской области дети мигрантов из Таджикистана 9 и 11 лет изнасиловали во дворе четырехлетнюю девочку. Ранее местные жители часто жаловались на этих мальчиков. Почему несовершеннолетние и их родители могут избежать наказания, от чего их защищает полиция и как случившееся может отразиться на психике пострадавшей — в материале NEWS.ru.

Как мигранты из Таджикистана изнасиловали девочку в Калужской области

На прошлой неделе в середине рабочего дня во дворе жилого дома в деревне Кривское дети мигрантов 9 и 11 лет изнасиловали четырехлетнюю девочку, которая вместе с отцом гуляла на детской площадке.

«Папа сидел на лавке, его отвлек кто-то из соседей, и папа перестал смотреть на дочку. К нему подбежали дети с криками: „Там два мальчика делают с вашей девочкой нехорошее!“ Он побежал туда, раскидал насильников и забрал своего кричащего ребенка. Кто-то уже вызвал полицию и скорую», — написала в своем канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Жительница деревни Ирина рассказала NEWS.ru, что дети надругались над девочкой в бельевой сушилке, расположенной на одной из улиц. Это круглое кирпичное сооружение без крыши. В центре стоит столб, от которого идут веревки к периметру стен. Это сооружение находится рядом с детской площадкой, многие дети любят там играть.

«Возможно, малолетние преступники просто позвали девочку, а когда она подошла, оглушили. Когда папа к ней подбежал, она плакала», — сообщила Ирина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об изнасиловавших девочку таджиках

Местные жители рассказали NEWS.ru, что давно бьют тревогу из-за беспредела мигрантов. По словам жительницы деревни Ольги, зимой один из них учился в первом классе.

«Он рассказывал детям, что изнасилует их матерей и так нужно поступать со всеми русскими женщинами. В школе затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы. Люди боялись за свою безопасность», — отметила Ольга.

Она сообщила, что в феврале мальчика отчислили из школы, а родителям вернули документы. Привлекать сотрудников службы опеки не стали. Местные жители решили, что семейство вернулось на родину, но этого не произошло.

«Семьи мальчиков — многодетные. Говорят, там по три-четыре ребенка, точно не знаю», — заявила собеседница NEWS.ru.

Где сейчас находятся малолетние насильники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что сейчас малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, а их родители задержаны. Выяснилось, что семьи граждан Таджикистана находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания. Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru рассказал, что им грозит уголовное дело и депортация.

«Эти животные задержаны все, находятся у правоохранителей. О месте специально не говорят, чтобы не было самосуда. Одному из них всего девять — никакой ответственности вообще нет! Я давно говорю, что любые преступления сексуального характера должны быть по максимуму ужесточены во всех странах вплоть до пожизненного. Их количество увеличивается, мы уже два года говорим, что они растут среди несовершеннолетних приезжих», — сообщил Кабанов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это дело поставил на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, добавил общественник.

«Если у них какие-то трудности, пусть звонят мне, я свяжу с нужными людьми и все сделаю. Конечно, я помогу. Я считаю, что в Калугу должны приехать дополнительные силы правоохранителей и перетрясти все диаспоры», — заявил Кабанов.

Сможет ли девочка полностью восстановиться после изнасилования

Родителям пострадавшей девочки необходимо найти психолога или психотерапевта, который специализируется на детской психологической травме, заявила NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. По ее мнению, взрослым, проживающим во дворе, где произошло ЧП, также может понадобиться помощь.

«Важно говорить о личных границах с ребенком, о том, что к нашему телу никто не может прикасаться, причинять боль и так далее. Это нужно, чтобы в дальнейшем в подростковом возрасте у детей не было отвращения к своему телу», — сказала Таранова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, родителям следует с особенным вниманием относиться к девочке. Им нужно вместе больше творить руками: рисовать, лепить и красить. Это развивает эмоциональность и помогает справиться с физическим напряжением.

Какое наказание грозит семье из Таджикистана за изнасилование девочки

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к наиболее тяжким. Но если детям нет 14 лет, они не подлежат уголовной ответственности. В некоторых случаях родители также не несут наказания.

«Учитывая, что все эти люди — мигранты, есть вероятность, что их отправят на родину и запретят въезд в Россию. Родственники девочки имеют право подать иск в порядке судопроизводства за моральный вред к родителям малолетних преступников. Но шансы на то, чтобы выиграть такое дело, стремятся к нулю. Выигрыш дела подразумевает взыскание и компенсацию. Но что с них взять? Тем более если их депортируют, они не смогут подать иск. Сомнительно, что на родине этих людей будут заниматься этим вопросом. Поэтому депортация — мера против общественного суда, чтобы не линчевали этих мальчиков», — добавил Багатурия.

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