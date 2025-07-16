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16 июля 2025 в 20:57

Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией, сообщил доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев на совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Причина распространения кроется в трудовой миграции, считают врачи. Будет ли эпидемия менингита, виноваты ли в этом иностранцы, как защититься — в материале NEWS.ru.

Сколько человек заболели менингитом

По данным Румянцева, за первые пять месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения, из них 948 — среди взрослых. Это на 260% больше по сравнению с прошлым годом, добавил депутат.

Отмечается, что раньше менингитом болели в основном дети, однако все чаще инфекцию диагностируют у взрослых, причем с повышенным риском летального исхода. Румянцев сообщил, что в России фиксировали рост заболеваемости инфекцией с 2016 по 2019 год. Затем видно резкое снижение, которое, по его словам, вызвано мерами социального дистанцирования в период пандемии коронавируса. С 2021 года снова наблюдается рост.

Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%, подчеркнул Румянцев, а в отдельные годы этот показатель достигал 22%. При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тысячи в 2023 году до 518 тысяч в 2024 году, привел данные депутат.

При этом вакцинация против менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок. Сейчас прививку можно сделать платно по желанию. В Москве она проводится обязательно по эпидпоказаниям в случае вспышки.

«У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения должны быть введены в календарь еще пять вакцин. Мы сегодня имеем в календаре 11 вакцинаций, а должно быть 16. И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения», — сказал Румянцев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Виноваты ли мигранты в распространении менингита

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет трудовых мигрантов. Он призвал обязать работодателей иммунизировать иностранных сотрудников. С таким мнением согласен врач и телеведущий Александр Мясников.

«Все вспышки инфекционных болезней зависят от мигрантов. Я много лет работал в международной организации по миграции. <…> Почему у нас этого не делают, я не знаю, но для въезда в США нужны вакцины от кори и так далее, это абсолютно правильно», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Также главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО столицы Алексей Ртищев заявил на думском совещании, что Москва — лидер по заражению менингококком в России. По его мнению, главная причина этого состоит в «скученности» мигрантов.

«На долю Москвы ежегодно приходится до 50% — а иногда и более — всех зарегистрированных случаев, генерализованных форм менингококковой инфекции», — подчеркнул он.

Помимо миграции, рост заболеваемости менингитом в России может быть связан с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине, заявил NEWS.ru эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас в подбрюшье есть крупная европейская страна — Украина, которая сегодня опустилась до африканского уровня, абсолютно не задумывается о вакцинации населения, не выполняет обязательств, которые взяла перед своим народом и мировым сообществом. В организации здравоохранения там дела обстоят плохо. Там с вакцинацией была такая неразбериха. Это играет свою роль», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли в России эпидемия менингита

Заболеваемость менингитом в России вряд ли перерастет в эпидемию, считает Онищенко.

«Говорить об эпидемии сейчас нет никаких оснований, но рост [заболеваемости менингитом] идет, а инфекция — это очень опасно. Летальность при ней достаточно высокая. Даже в COVID-19, который мы с благоговением обсуждали и комментировали, в который были включены все учреждения и политические силы, смертность была 2%, а здесь при разных штаммах может превышать 10%. Очень тяжелая инфекция с очень большими последствиями», — сказал врач.

Он уточнил, что не настаивает на введении прививки от менингококковой инфекции в национальный календарь. По словам Онищенко, необходимо решить вопрос с разработкой и внедрением в медицинскую практику поливакцинных препаратов. Эпидемиолог напомнил, что в России обязательными являются 11 вакцин, а в европейских странах — 16.

«Радикальные меры вводить не стоит, а вот эпидемическую настороженность в сети медицинских учреждений по всей стране надо повысить. Для этого нужен подробный и профессиональный анализ. И оснований для паники нет, но и расслабляться, ждать, что само рассосется, нет никакого смысла», — добавил Онищенко.

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие симптомы менингита

Первыми признаками опасной для жизни менингококковой инфекции, как правило, становятся повышенная температура и быстро распространяющаяся сыпь, заявил врач Андрей Осипов. Он отметил, что это заболевание протекает в разных формах.

«При инфекции нарушается свертываемость крови, потому что вирус оказывает на нее токсическое действие, и заболевание имеет достаточно высокую летальность, особенно у детей раннего возраста», — предупредил Осипов.

Эта инфекция передается воздушно-капельным путем от заболевших людей и от носителей. Основной профилактикой недуга является вакцинация, отметил эксперт.

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