Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии МЧС РФ: туристка из Белоруссии погибла в Бурятии после падения в реку

В Тункинском районе Бурятии произошло трагическое происшествие с участием туристов из Белоруссии. Во время сплава по реке Китой в месте ее слияния с рекой Билютой двое путешественников упали в воду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В месте слияния рек Кита и Билюта женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением, — указано в сообщении.

По данным спасателей, группа из шести белорусских туристов находилась в 30 км от ближайшего населенного пункта Аршан. На место происшествия направляются спасательные подразделения для поисков пропавшего мужчины.

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведомство держит ситуацию на особом контроле.

