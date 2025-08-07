Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 03:15

Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии

МЧС РФ: туристка из Белоруссии погибла в Бурятии после падения в реку

В Тункинском районе Бурятии произошло трагическое происшествие с участием туристов из Белоруссии. Во время сплава по реке Китой в месте ее слияния с рекой Билютой двое путешественников упали в воду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В месте слияния рек Кита и Билюта женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением, — указано в сообщении.

По данным спасателей, группа из шести белорусских туристов находилась в 30 км от ближайшего населенного пункта Аршан. На место происшествия направляются спасательные подразделения для поисков пропавшего мужчины.

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведомство держит ситуацию на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.

До этого в Кировском районе Ленинградской области на глазах у друзей утонул 17-летний юноша. Трагедия случилась на необорудованном пляже.

