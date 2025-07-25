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25 июля 2025 в 14:45

Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МЧС России по городу. Трагедия произошла в Выборгском районе.

Тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших.

Женщина запаниковала после того, как дети не вернулись с прогулки. Спасатели в очередной раз отметили важность постоянного контроля за несовершеннолетними вблизи водоемов.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области на глазах у друзей утонул 17-летний юноша. Трагедия случилась на необорудованном пляже.

До этого в реке Клязьме во Владимирской области утонули трое членов семьи — муж, жена и их взрослый сын. Тело мужчины нашел рыбак. Тела женщины и молодого человека обнаружили спасатели.

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