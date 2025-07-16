Семья утонула в реке во Владимирской области В реке Клязьме во Владимирской области утонула семья из трех человек

В реке Клязьме в районе деревни Крутово Петушинского района Владимирской области утонули трое членов одной семьи — муж, жена и их взрослый сын, сообщило Министерство региональной безопасности. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будут сообщены подробности.

Трагедия произошла 13 июля. Тело отца было найдено в тот же день рыбаком. Жену обнаружили спасатели 16 июля, а поиски сына продолжались до 17 июля, когда его тело нашли примерно в двух километрах от места происшествия.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.

До этого стало известно, что пятерых жителей Самарской области удалось спасти при опрокидывании судна на Волге. В МЧС уточнили, что это был винтовой буксир. Всего на судне находились шесть человек, спасти 34-летнюю женщину не удалось.