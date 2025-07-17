Подросток утонул на глазах у друзей под Петербургом

Подросток утонул на глазах у друзей под Петербургом

В Кировском районе Ленинградской области на глазах у друзей утонул 17-летний юноша, пишет Neva.Today. Трагедия случилась на необорудованном пляже.

Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили труп подростка на берегу Новоладожского канала. Предполагается, что погибший отдыхал у водоема вместе с друзьями.

Во время купания юноша начал тонуть. Его попытались вытащить на сушу друзья и прохожие, однако это ни к чему не привело. Тело подростка удалось достать из воды приехавшим по вызову спасателям. По факту трагедии начали проверку.

Ранее в реке Клязьме в районе деревни Крутово Петушинского района Владимирской области утонули трое членов семьи — муж, жена и их взрослый сын. СК проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.