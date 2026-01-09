Жители Приамурья застряли во Вьетнаме из-за турагента-мошенницы Более 25 жителей Приамурья застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента

Жители Приамурья не могут вылететь из Вьетнама в Россию из-за мошенничества турагента, сообщили в УМВД России по региону. По данным полиции, женщина получила предоплату за туры, но не оформила обратные билеты. Сейчас за границей находятся 26 пострадавших.

Следственным управлением МУ МВД России возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница, — говорится в сообщении.

В январе в полицию поступило свыше 25 заявлений. Проверка выявила, что подозреваемая брала с клиентов предоплату за туристические услуги, но не выполняла свои обязательства или выполняла их частично.

Ранее на йеменском острове Сокотра оказались заблокированы более 300 иностранных туристов, включая россиян. По данным администрации провинции, они застряли в столице Хадейбо после приостановки авиасообщения, вызванной политическим кризисом в руководстве страны.

Тем временем Министерство экономического развития РФ призвало российских туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу. Рекомендации связаны с вооруженной агрессией США и угрозами повторных атак.