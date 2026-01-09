Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:00

Жители Приамурья застряли во Вьетнаме из-за турагента-мошенницы

Более 25 жителей Приамурья застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители Приамурья не могут вылететь из Вьетнама в Россию из-за мошенничества турагента, сообщили в УМВД России по региону. По данным полиции, женщина получила предоплату за туры, но не оформила обратные билеты. Сейчас за границей находятся 26 пострадавших.

Следственным управлением МУ МВД России возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница, — говорится в сообщении.

В январе в полицию поступило свыше 25 заявлений. Проверка выявила, что подозреваемая брала с клиентов предоплату за туристические услуги, но не выполняла свои обязательства или выполняла их частично.

Ранее на йеменском острове Сокотра оказались заблокированы более 300 иностранных туристов, включая россиян. По данным администрации провинции, они застряли в столице Хадейбо после приостановки авиасообщения, вызванной политическим кризисом в руководстве страны.

Тем временем Министерство экономического развития РФ призвало российских туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу. Рекомендации связаны с вооруженной агрессией США и угрозами повторных атак.

россияне
мошенники
полиция
Вьетнам
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, как вернуть деньги за подарочную карту
Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
«Требуется смирительная рубашка»: Медведев о захвате танкера «Маринера»
В Сочи мальчик поиграл с петардой и чуть не лишился руки
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.